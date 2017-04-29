Aydın'da Dev Kelebek Şaşırttı

Günlük hayatta daha çok küçük tür kelebeklerin görüldüğü Ege Bölgesinde, Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler mahallesinde el büyüklüğündeki dev kelebek vatandaşların ilgi odağı oldu.



Tekeler Mahallesinde gündüz saatlerinde bir ağaca tutunmuş vaziyette Tekeler Mahallesi Muhtarı Murat Döndü tarafından Ergün Döndü'nün evinin bahçesinde bulunan dev kelebek vatandaşların ilgi odağı oldu. Mahalle Muhtarı Murat Döndü, yıllardır bu büyüklükte Kelebeğe rastlamadığını söylerken, "Mevsim olarak Kelebek mevsimi. Ama bu kadar büyük Kelebeğe ilk defa rastlıyorum. Büyüklerimiz bu türk Kelebeğin 40 yılda bir göründüğünü söylüyor. Daha çok geceleri ortaya çıkan Kelebeğin kanatlarından birisi zarar görmüş ve uçamıyor" dedi.



Düğün sahibi Ergün Döndü'nün evinin bahçesinde görülen dev kelebek düğün için eve gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu. - AYDIN