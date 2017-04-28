Aydın'da Darbedilen Kişi Öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde darp edilerek yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi'nde intihar ederek yaşamına son veren N.T'nin akrabaları, olayın sorumlusu olduğu iddiasıyla H.K, T.A ve S.A'yı darbetti.



Ağır yaralanan S.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alındıktan sonra güvenlik gerekçesiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi



Hastanede 13 gündür tedavi altında tutulan S.A, bugün yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili R.T gözaltına alındı.