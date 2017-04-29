Aydın: "Avrupa İddiamızı Sürdürüyoruz"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Avrupa kupalarına katılma iddialarını sürdüreceklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında golsüz berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, takımın sahada yapmak istediklerini kısman de olsa yaptıklarını belirterek, "Pozisyon vermiyoruz. Antalyaspor maçıda bu maçta pozisyon vermedik. Hem ilk yarı hemde ikinci yarı bulduğumuz 6-7 pozisyon var. Takımın oturuşu sahada iyiydi. Rakip takımın kalecisi zaman geçirmeye oynadı. Fırat Aydunus, erken bir kart göstermiş olsaydı, ikinci karttan kırmızı kart iye oyunun dışında kalabilirdi. Trabzonspor'un domine ettiği ve hak ettiği bir maç oldu. Yapacak bir şey yok önümüzdeki maçlara bakacağız. Ligin sonuna kadar Avrupa iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.



Mardin'den gelen misafirler tribünlerde renkli görüntülere neden olduğunu belirten Aydın, "Çok güzel hareket bunlar bence, umarım bu tip hareketleri futbol sahalarında da görürüz" ifadelerini kullandı.



Trabzon'dan Mardin'e dostluk köprüsü



Mardin'in Derik ilçesinin şehit kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek için Trabzon'a davet edilen Mardinli çocuklarla Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izledi. Maç sonunda ise Trabzonspor'u yakında izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederlerken, berabere kaldıkları için ise üzgün olduklarını belirttiler. - TRABZON