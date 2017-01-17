Aydın Aleyna, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Aleyna, gözyaşlarıyla uğurlandı



Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke İlçesinde, doku kanserinden yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Aleyna Melez'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Aleyna Melez, geçen nisan ayında bacağındaki ağrılar üzerine, ailesi tarafından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada Melez'e doku kanseri teşhisi konulup, tedavisine başlandı. Melez, sağlık problemi nedeniyle Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na (TEOG) giremedi. 9.5 aydır tedavi gören Melez, dün saat 13.30 sıralarında Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerinde yaşamını yitirdi. Ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Alyena'nın ölümü ailesi, arkadaşları ve sevelerini yasa boğdu.



Aleyna Melez için bugün öğlende, evlerinin bulunduğu Çeltikçi Mahallesi'ndeki Sivaslı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cezane törenine Melez'in ev kadını annesi Gönül Melez, pazarcılık yapan babası Hasan Melez, öğrenci arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Melez Çifti'nin kızlarının tabutu başında ağlaması yürekleri dağladı.



Kılınan namazın ardından Melez'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.



(Tür: Yurt)