Aya Yorgi Kilisesi'ne Dilek Dilemek İçin Akın Ettiler

Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi, bu yıl da 23 Nisan'da dileklerinin gerçekleşmesini isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Kiliseye giden binlerce kişi ellerinde mumlar, dilek kağıtları ve iplerle 202 metrelik tepeyi tırmanarak dilekte bulundu.



Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi her yıl olduğu gibi bu 23 Nisan'da da ziyaretçilerin akınına uğradı. Ziyaretçiler sabahın erken saatlerinde adanın yolunu tutarken, ada iskelesinde emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Adanın tepesinde bulunan kiliseye, fayton, bisiklet ve yaya olarak çıkan ziyaretçiler önce mesire alanına geldi. Buradan da yaya olarak Azap Yokuşu'na çıkan ve özellikle kadınlardan oluşan kalabalık, bir ağaca ip bağlayarak dileklerinin gerçekleşmesi için kiliseye kadar ipi koparmadan çıkarmaya çalıştı.



Yol boyunca iplik ve mumlarla dilek kilitleri satışı da yapılırken, dileklerinin gerçekleşmesi için şeker dağıtan kadınlar da dikkat çekti. Ziyaretçiler arasında Türklerin yoğun olduğu gözlenirken, kiliseye ulaşan ziyaretçiler, yanlarında getirdikleri ve her bir rengin aşk, para, sağlık gibi bir dileği temsil ettiğini düşündükleri mumlarını dikerek dua etti. Kilisenin içinde de dua eden ziyaretçiler, kağıda yazdıkları dileklerini dilek kutusuna attı. Kilise dışındaki çalılıklara ise dilek kilitleri ve kumaş parçaları bağlandı.



Kiliseyi ziyaret eden Mine Sarp ip bağlayarak yokuşu çıktığını söyledi. Sarp, "Dileklerimizi kağıtlara yazdık, dilek kutusuna attık. Dualarımızı yaptık, tüm insanlığa inşallah, güzel günler olsun. Sağlık, mutluluk, şans ve para diledik. İp bağladık, iple birlikte çıktı. Zorlu bir yoldu aslında ama sonunda amaca ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.



Kiliseye çıkan yokuşta dilek objeleri satan Turan Kılıç ise, "Dilek objelerinden satıyoruz. Sağlık, şans ve para gibi objeleri alıp yanlarında götürüyorlar. Dilekleri kabul olduğu takdirde bu objeleri getirip kiliseye bağışlıyorlar" dedi.



Moldova'dan gediğini belirten Angela Roman, Aya Yorgi Kilisesi'ne ilk kez geldiğini söyleyerek, "Aile için, sağlık için dilek diledim. Her şey iyi olsun. İp bağlamadım çünkü bilmiyordum. İlk kez geldim" diye konuştu. - İSTANBUL