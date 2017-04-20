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Avustralya Vatandaşlığına Geçiş Kuralları Değişti
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Avustralya Vatandaşlığına Geçiş Kuralları Değişti

Avustralya Başbakan Turnbull, Avustralya vatandaşlığına geçiş kurallarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Avustralya Vatandaşlığına Geçiş Kuralları Değişti

Avustralya Başbakan Turnbull, Avustralya vatandaşlığına geçiş kurallarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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Avusturalya, Avustralya, Vatandaş