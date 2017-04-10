Ağrı'da Avukatlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Ağrı Barosuna bağlı avukatlar bir restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.



Baro Başkanı Ali Artuk, etkinlikte yaptığı konuşmada, avukatların tarih buyunca halkların ve bireylerin savunma hakkının yılmaz temsilcileri olduğunu belirterek, "Bireysel hak ve özgürlüklerin hukuk zemininde adaletli bir şekilde kullanılmasında avukatlık mesleğinin vazgeçilmez bir yeri vardır." dedi.