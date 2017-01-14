Avrupalı Gençler İşsizlik için İzmir'de Buluştu

Projeye İzmir Kent Konseyi başta olmak üzere İzmir'deki birçok önde gelen kurum ve kuruluş destek verdi.

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Avrupa Birliği, Erasmus+ ve Türkiye Ulusal Ajansının destek programı kapsamında gerçekleştirilen "Gönüllü ol, Geliş, Geliştir!" projesi ile 8 ülkeden 36 katılımcı İzmir'de buluşurken projeye İzmir Valiliği, İzmir Kent Konseyi, Çiğli Belediyesi, Türk Kızılayı İzmir Şubesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Pi Gençlik Derneği destek verdi.

İspanya, Fransa, Romanya, Makedonya, Letonya, Polonya ve İtalya'dan gelen ziyaretçiler çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri ziyaret ederken Türkiye'de ve İzmir'de gerçekleştirilen gönüllü hizmetleri hakkında bilgi aldı. Avrupa'daki işsizlik sorununa çözüm olmak üzere gençlerde beceri gelişimine katkıda bulunmanın hedeflendiği projede özel olarak gençlerin bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırmak için topluma yönelik gönüllülük faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve teşvik edilmesi öneriliyor.

Kurum ziyaretleri kapsamında İzmir Kent Konseyi'ni de ziyaret eden uluslararası katılımcılar, konseyin çalışmaları hakkında bilgi alarak gönüllü olarak yürütülen faaliyetleri yerinde gördüler. İzmir Kent Konseyi'nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği yedi proje ve dört akademi ile faaliyete geçirdiği etkinlikler hakkında bilgi alan katılımcılar, konseyin gelecek planları ve uygulamadaki gönüllü politikasına ilişkin bilgi sahibi oldu.

Gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda genç nüfusun kapasitesinin etkin olarak kullanımının ekonomik kalkınma için koşul olduğunu vurgulayan katılımcılar, gençlerin hem bilgi ve becerilerini geliştirmelerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına olanak sağlayarak üretime dahil edilmesinin önünün açılması gerektiğini belirttiler. Çözüm olarak sivil toplum örgütlerinin gençlerin kapasite gelişiminde çok önemli bir araç olduğunu belirten katılımcılar, gençler için büyük bir eğitim fırsatı olabileceği konusunda yeterince bilinç oluşturmanın ve projede gönüllülük yapmanın bu amaca nasıl hizmet edebileceği konusunda gençlerde ve gençlik çalışanlarında farkındalık yaratılmasının önemine değindi.

Proje kapsamında katılımcılara İzmir'in tanıtımı da gerçekleştirilirken Türk kültürüne ait öğelerin tanıtılması da sağlandı. İzmir'de önde gelen sivil toplum kuruluşlarının stant çalışmalarıyla yabancı misafirlere bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.