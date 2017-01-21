Avrupalı Aşırı Sağcılar Almanya'nın Koblenz Kentinde Buluştu





Avrupalı aşırı sağ partilerin liderleri Almanya'nın Koblenz kentinde düzenledikleri kongrede bir araya geldi.



Fransız Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen, Hollandalı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, İtalya'dan Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini ve Alman AfD Başkanı Frauke Petry'nin katıldığı program "alternatif Avrupa" zirvesi olarak sunuldu.



Le Pen, konuşmasında Brexit ve Trump'ın seçilmesinden övgüyle söz etti:



"Eski düzeni bozacak, sistemin dişlilerini dağıtacak ve domino etkisi yaratacak ilk hamle Brexit ile geldi. Egemen bir ulus kendi kaderi için karar verme hakkını geri kazandı. İkinci darbe de çok gecikmedi: Sayın Trump Amerikan başkanı seçildi. Bu, neo-liberalizm destekçilerini daha da rahatsız etti."



Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen aşırı sağ partilerin düzenlediği toplantı Koblenz sakinleri tarafından protesto edildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Almanyanın aşırı Avrupalı Almanya Avrupa Birliği sağcılar Koblenz buluştu kentinde Fransa Aşırı sağ Gepost: 21 januari 2017