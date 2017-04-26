Avrupa Otomotiv Pazarı 2017 Yılı Ocak-Mart Döneminde Yüzde 8,1 Arttı

Avrupa otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 8,1 artarak 4 milyon 881 bin 930 adet seviyesinde gerçekleşti.2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye, yüzde 1,08 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) 2017 yılı Ocak-Mart dönemi Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi verilerini yayınladı. Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 8,1 arttı ve 4 milyon 881 bin 930 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde toplam 4 milyon 514 bin 373 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye, yüzde 1,08 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 8,6 ile İrlanda'da düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 38,4, Romanya yüzde 23,2 ve Hırvatistan yüzde 20,9 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Mart ayında yüzde 10,9 arttı ve 2 milyon 211 bin 953 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 995 bin 257 adet satış gerçekleşmişti.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Mart ayında yüzde 7,7 ile İrlanda'da, yüzde 4,7 ile Letonya'da ve yüzde 2,2 ile Portekiz'de düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 49,5, Hırvatistan yüzde 31,9, Bulgaristan yüzde 25,4 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye, yüzde 7,69 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'nci ülke konumunda yer aldı.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı ve toplam 4 milyon 256 bin 202 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 3 milyon 932 bin 911 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 8,3 ile İrlanda'da görüldü. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 37,7, Romanya yüzde 27,5 ve Macaristan yüzde 23,6 oranlarıyla yer aldı.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Mart ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı ve toplam 1 milyon 936 bin 839 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 745 bin 823 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 7,6 ile İrlanda, yüzde 6,8 ile Letonya, yüzde 3,9 ile Finlandiya, yüzde 3,4 ile Norveç, yüzde 1,8 ile Portekiz'de görüldü. 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç Pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 49,5, Bulgaristan yüzde 34,8 ve Macaristan yüzde 32,2 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 9,3 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 8,1 arttı ve 521 bin 220 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 482 bin 138 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Mart döneminde en fazla düşüş yüzde 14,1 ile Letonya, yüzde 10,7 ile İrlanda, yüzde 9,3 ile Macaristan, yüzde 0,9 ile İngiltere ve Bulgaristan, yüzde 0,3 ile Danimarka'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 52,5, Finlandiya yüzde 29,7 ve İspanya yüzde 23,6 oranlarıyla yer aldı.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Mart ayında yüzde 10,7 arttı ve 232 bin 722 adede yükseldi. 2017 yılı aynı döneminde 210 bin 153 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Mart ayında en fazla düşüş yüzde 17,5 ile Bulgaristan, yüzde 8,6 ile İrlanda, yüzde 7,2 ile Portekiz, yüzde 6,4 ile Macaristan, yüzde 4,6 ile Lüksemburg, yüzde 2,2 ile Romanya, yüzde 1,9 ile Estonya ve yüzde 0,9 ile İngiltere'de yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 53,4, İzlanda yüzde 52,5 ve Finlandiya yüzde 38,9 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye, yüzde 1,08 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı. - İSTANBUL