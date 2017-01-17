Avrupa Otomobil Pazarı 2016'da Yüzde 6,5 Büyüdü

Avrupa otomobil pazarında satışlar 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak, 15 milyon 132 bine ulaştı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2016 Yılı Aralık Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı 2016 Ocak-Aralık

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 büyüyerek 15 milyon 131 bin 719 seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı döneminde 14 milyon 202 bin 273 satış yapılmıştı.



Geçen yıl otomobil pazarı Hollanda'da yüzde 14,7, İsviçre'de yüzde 2 daralırken, satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 31,7 ile İzlanda, yüzde 25,1 ile Macaristan, yüzde 23,5 ile Hırvatistan oldu.



Avrupa otomobil satışları Aralık 2016'da bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 3,2 artarak 1 milyon 193 bin 286 seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aralık ayında 1 milyon 156 bin 798 otomobil satılmıştı.



Aralık ayında geçen yılın aynı ayına

göre en fazla düşüş yüzde 48,1 ile Hollanda'da, yüzde 30,1 ile Yunanistan'da, yüzde 16,2 ile

İzlanda'da, yüzde 1,1 ile İngiltere'de yaşandı.



Avrupa'da Aralık 2016'da satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 82,4 ile Hırvatistan, yüzde 37,4 ile Macaristan, yüzde 29,3 ile Portekiz olarak sıralandı.



2016 Ocak-Aralık döneminde Türkiye, yüzde 4,3 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu.