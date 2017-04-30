Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru
Serbest ve Kadın Güreş Milli Takımı kafileleri, Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği Sırbistan'a geldi.
Serbest ve Kadın Güreş Milli Takımı kafileleri, Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği Sırbistan'a geldi.
İstanbul'dan hava yoluyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen milli takım kafileleri, daha sonra kara yoluyla şampiyonanın yapılacağı Novi Sad kentine geçti.
Serbest ve Kadın Milli Takımı güreşçileri, 2-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun ilk 4 günü mindere çıkacak.
Son iki gün madalya mücadelesi verecek Grekoromen Milli Takımı ise Sırbistan'a 4 Mayıs'ta gelecek.
Novi Sad kafilesinde yer alan serbest ve kadın güreşçiler şöyle:
Serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Abdi Zurnacı
65 kilo: Mustafa Kaya
70 kilo: Yakup Gör
74 kilo: Soner Demirtaş
86 kilo: Selim Yaşar
97 kilo: Rıza Yıldırım
125 kilo: Taha Akgül
Kadınlar
48 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Fikriye Gök
55 kilo: Bediha Gün
58 kilo: Derya Bayhan
60 kilo: Gamze Nur Adakan
63 kilo: Hafize Şahin
69 kilo: Buse Tosun
75 kilo: Yasemin Adar