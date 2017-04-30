Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

Serbest ve Kadın Güreş Milli Takımı kafileleri, Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği Sırbistan'a geldi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

Serbest ve Kadın Güreş Milli Takımı kafileleri, Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği Sırbistan'a geldi.

İstanbul'dan hava yoluyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen milli takım kafileleri, daha sonra kara yoluyla şampiyonanın yapılacağı Novi Sad kentine geçti.

Serbest ve Kadın Milli Takımı güreşçileri, 2-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun ilk 4 günü mindere çıkacak.

Son iki gün madalya mücadelesi verecek Grekoromen Milli Takımı ise Sırbistan'a 4 Mayıs'ta gelecek.

Novi Sad kafilesinde yer alan serbest ve kadın güreşçiler şöyle:

Serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Abdi Zurnacı

65 kilo: Mustafa Kaya

70 kilo: Yakup Gör

74 kilo: Soner Demirtaş

86 kilo: Selim Yaşar

97 kilo: Rıza Yıldırım

125 kilo: Taha Akgül

Kadınlar

48 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Fikriye Gök

55 kilo: Bediha Gün

58 kilo: Derya Bayhan

60 kilo: Gamze Nur Adakan

63 kilo: Hafize Şahin

69 kilo: Buse Tosun

75 kilo: Yasemin Adar

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