Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

Serbest ve Kadın Güreş Milli Takımı kafileleri, Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği Sırbistan'a geldi.



İstanbul'dan hava yoluyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen milli takım kafileleri, daha sonra kara yoluyla şampiyonanın yapılacağı Novi Sad kentine geçti.



Serbest ve Kadın Milli Takımı güreşçileri, 2-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun ilk 4 günü mindere çıkacak.



Son iki gün madalya mücadelesi verecek Grekoromen Milli Takımı ise Sırbistan'a 4 Mayıs'ta gelecek.



Novi Sad kafilesinde yer alan serbest ve kadın güreşçiler şöyle:



Serbest stil



57 kilo: Süleyman Atlı



61 kilo: Abdi Zurnacı



65 kilo: Mustafa Kaya



70 kilo: Yakup Gör



74 kilo: Soner Demirtaş



86 kilo: Selim Yaşar



97 kilo: Rıza Yıldırım



125 kilo: Taha Akgül



Kadınlar



48 kilo: Evin Demirhan



53 kilo: Fikriye Gök



55 kilo: Bediha Gün



58 kilo: Derya Bayhan



60 kilo: Gamze Nur Adakan



63 kilo: Hafize Şahin



69 kilo: Buse Tosun



75 kilo: Yasemin Adar