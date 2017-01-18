Avrupa'daki Sığınmacı Sorunu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, sığınmacıların soğuk hava şartlarında verdiği yaşam mücadelesine işaret ederek, "Sığınmacılar zorlu kış şartlarına meydan okurken başlarını sokacakları bir çatı dahi olmadan soğukta bırakılamazlar." dedi.



Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas ve Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos'un eşlik ettiği Avromopoulos, Midilli Adası'ndaki göçmen kamplarını ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Avromopoulos, geçen haftalarda bölgeyi etkisine alan kötü hava şartları ve kar yağışı altında göçmenlerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek, "Sığınmacılar zorlu kış şartlarına meydan okurken başlarını sokacakları bir çatı dahi olmadan soğukta bırakılamazlar. Yarın veya haftaya değil bugün bir çözüm bulunmalıdır. AB tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kış şartlarına uygun çadırlarının geçici bir insani çözüm olarak yerleştirilecekleri alanların bulunacağına eminim." diye konuştu.



AB'nin Yunanistan'ı, çözüm bulması için desteklemeye devam edeceğini dile getiren Avromopoulos, "Son iki yılda ayrılan milyar avronun üzerinde mali destekle Yunanistan'ın AB içişleri fonlarından en çok faydalanan ülke olduğunu vurgulamak istiyorum. İhtiyaç duyulduğunda daha fazlasını sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.



"Göçmen krizini yönetmek, Avrupa'nın müşterek sorumluluğudur"



Avromopoulos ayrıca AB ülkelerine sığınmacıların yeniden yerleştirilmesi konusunda adımlarını hızlandırması çağrısında bulundu. AB ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatının denizlerdeki "trajik" ölümlerin önlenmesini sağladığını kaydeden Avromopouos, "Ancak, Avrupa'nın gördüğü en büyük göçmen krizini yönetmek, Avrupa'nın müşterek sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.



Göçmen mutabakatının ardından adalarda yaşanan zorluklara ilişkin Avromopouos, "Yoğunluğun azaltılması için adalardaki savunmasız insanların anakaraya taşınması, iltica hakkına sahip olmayanların gönderilmesi ve koruma altında olabileceklerin Türkiye'ye iadesi konusunda işlemlerin hızlandırılmasına ilişkin BM'nin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Mouzalas ise Yunan hükümetinin çabalarını savunarak, sınırların kapatılmasının ardından Yunanistan'da kalan 60 bin sığınmacının sadece bin 700'ünün çadırlarda kaldığını belirterek, geri kalanının daha olumlu şartlarda yaşadığını söyledi.