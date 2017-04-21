Avrupa'da Dev Maçların Haftası
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçının yanı sıra İngiltere'de Chelsea-Tottenham ve Portekiz'de Sporting Lizbon-Benfica derbileri oynanacak.
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçının yanı sıra İngiltere'de Chelsea-Tottenham ve Portekiz'de Sporting Lizbon-Benfica derbileri oynanacak.
Kaynak: Dunya.com
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