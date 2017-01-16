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Avrupa Borsaları Negatifte
Avrupa Borsaları Negatifte
16 Ocak 2017 Pazartesi 21:47
Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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