LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.



Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faizini sabit tutma kararının etkisiyle Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 azalarak 387,79 puana geriledi.



Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 5.271,70 puan oldu.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 azalarak 12.443,79 puana geriledi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 azalarak 20597.34 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 azalarak 7237.17 puana geriledi.



İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,74 azalarak 10683,90 seviyesinden kapandı.



Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,31 azalarak 1,0869 seviyelerinde seyrediyor.