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Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı

Avrupa borsaları günü, İngiltere dışında, yükselişle tamamladı.

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı

Avrupa borsaları günü, İngiltere dışında, yükselişle tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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İngiltere, Avrupa, Borsa
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