Avrasya Tüneli'nin İsmi Belli Oldu! Avrasya Tüneli'nin İsmi Ne Olacak?

Avrasya Tüneli'nin ismi belli oldu. Avrasya Tüneli'nin ismi ile ilgili anket yapılmıştı. Avrasya Tüneli'nin isminin ne olacağı merak ediliyordu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Avrasya projesine isim bulmak için online anket hazırlanmıştı. Bakan Ahmet Arslan, o anketin iptal edildiğini söyledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programına katıldı. Arslan, Avrasya Tüneli'ne isim bulma süreciyle ilgili son sözü söyledi. Anadolu Yakası'nı denizin altından Avrupa Yakası'na bağlayan projenin ismi için, geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmış, bakanlık öneriler alacağını söylemişti. Bakan Arslan, Başkent Kulisi programında yaptığı açıklamada, anketin amacının dışına çıktığını, bir yarış haline geldiğini söyledi.

AVRASYA TÜNELİ'NİN İSMİ NE OLACAK?

Avrasya Tüneli'nin ismi belli oldu. Avrasya Tüneli'nin ismi ne olacak sorusunun cevabı haberimizde. Bakan Ahmet Arslan, anketle ilgili açıkladığı sebepten ötürü projenin isminin 'Avrasya Tüneli' olarak kalacağını ifade etti.

100 BİN ARACIN KULLANMASI BEKLENİYOR

Yap-işlet-devret modeliyle İstanbul Boğazı'nın altına yapılan Avrasya Tüneli 14.6 kilometre uzunluğunda. Göztepe ile Kazlıçeşme arasında İstanbul Boğazı'nın 106 metre altında yapılan Avrasya Tüneli'nden günde 100 bin aracın geçeceği öngörülüyor.

Avrasya Tüneli'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan Serbest Geçiş Sistemi yerine hali hazırda Boğaz Köprüsü'nde uygulanan şeritler arası ada barındıran gişe yapıları yapılacak.

OTOMOBİLLER İÇİN 4 DOLAR + KDV

Ücret toplama sadece otomatik sistemler üzerinden yapılacak ve trafik sıkışıklığına yol açabilecek nakit toplama olmayacak. Buna karşın OGS ve HGS kullanıcıları için farklı şeritler olmayacak, tüm şeritlerden geçiş için kullanılacak. Ücret otomobiller için 4 dolar artı KDV, minibüsler için 6 dolar artı KDV olacak.





