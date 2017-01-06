Avrasya Tüneli'nde Geçişler 23.00'e Kadar

*Marmaray 01.00'e kadar hizmet verecek.



Haber: İstanbul DHA



İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava İstanbul trafiğini de vurdu. Trafik yoğunluğunun yüzde 90 seviyelerine kadar yükseldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB, normalde saat 21.00'de kapanan Avrasya Tüneli'nde geçişlerin 23.00'e kadar uzatılmasına karar verdi. Ayrıca metro seferleri de sabaha kadar yapılacağı Marmaray'ında 01.00'e kadar hizmet vereceği açıklandı.