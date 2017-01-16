Avm'de Küçük Çaplı Yangın

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hasan YILDIRIM - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA



Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.