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Avm'de Küçük Çaplı Yangın

Avm'de Küçük Çaplı Yangın

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hasan YILDIRIM - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHALevent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı.

Avm'de Küçük Çaplı Yangın

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hasan YILDIRIM - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA

Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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