ATTİLA İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteği ile düzenlediği Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.



Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Attila İlhan Roman Ödülü'nü 'Tavanarası' adlı eseriyle Ali Gür, Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı Özel Teşvik Ödülü'nü ise "Bir Sabah Uyandığımda Yoktum" adlı ilk romanıyla Işıl Kocaoğlan kazandı. Tuğrul Tanyol "Gelecek Günlerin Şarabı" adlı kitabıyla Attila İlhan Şiir Ödülü'nün, Onur Şahin de "Gamdan Kale" adlı ilk şiir kitabıyla Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi oldu.



Tiyatro ve sinema oyuncusu Kerem Alışık, ödül töreninde yaptığı açıklamada, edebiyat dünyasındaki yazar ve şairleri teşvik etmek ve yüreklendirmek amacıyla 1. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ni düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Attila İlhan Bilim Kültür Sanat Vakfı olarak dayımın düşünceleri doğrultusunda özellikle gençleri hedef alarak etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Bunların içinde kompozisyon yarışması yaparak gençlere yol açmak, şiir matineleri ve üniversitelerde sempozyumlar düzenlemek, iyi okuyan öğrencilere burs vermek suretiyle topluma donanımlı bireyler kazandırmak gibi önemli faaliyetlerimiz var. Edebiyat dünyasındaki değerli yazar ve şairleri teşvik etmek ve yüreklendirmek amacıyla düzenlediğimiz 1. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ni gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Tıpkı Sadri Alışık Ödülleri'nde olduğu gibi edebiyat alanında bu ödülleri devam ettirmek en büyük arzumuz. Attila İlhan eserleri, eylemleri, söylemleri, düşünceleri, fikirleri ve yazılarıyla zaten herkesin kalbinde ve içinde yaşayan birisi. Biz de buna aracılık etmekten onur duyuyoruz"



- İstanbul