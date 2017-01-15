Atletler Buz Tuttu

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde uzun süreden bu yana etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi, Erzurum'da antrenman yapan atletlerin, kaş, kirpik, saç, bıyık ve sakalları buz tuttu.



Soğuk hava nedeniyle birçok göl, nehir, akarsuyun yüzeyi, ev ve iş yerlerinin camları, su sayaçları ve şadırvanlar buz tuttu, araçlar çalışmadı. Uzmanlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sokağa çıkanların soğuk ve kirli hava nedeniyle ağızlarını atkı ile sarmalarını ve soğukla mücadelede de lahana gibi ince ve kat kat giyinilmesini istedi. Hasta, yaşlı ve çocukların ise zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.



Erzurum'da soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren atletler ise ilginç görüntüler oluşturdu. Günde yaklaşık 30 kilometre koşan atletlerin kaş, kirpik, saç ve bıyıkları buz tuttu. Çeşitli yarışmalara hazırlanan Doğu'daki atletlerin tüm zorluklara karşı antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün atletizm antrenörü Yavuz Bayram, "Antrenmanları kar, soğuk demeden yapmaya çalışıyoruz. Özellikle tempolu koşularda terleyen yüzümüzün buz tutması nedeniyle çok zorlandığımız oluyor ama başarıya ulaşmak için bunlara direnmek zorundayız" dedi.



Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, son değerlendirmelere göre, sabah ve gece buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yapılan ölçümlerde ise en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 23, Ardahan'da 21, Erzurum'da 15, Iğdır'da 13, Muş ve Erzincan'da 12 dereceyi gösterdi.



- Erzurum