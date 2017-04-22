Atletizm: İznik Ultra Maratonu

İznik Ultra Maratonu'nun beş parkurundan biri olan 15 kilometrelik Derbent Patika Koşusu yapıldı.



İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derbent Mahallesi'nde gerçekleşen Derbent Patika Koşusu'na 324 sporcu katıldı.



Derbent Patika Koşusunda Kudret Arabacı 53 dakika 20 saniye ile birinci, Kamil İnak 54 dakika 4 saniye ile ikinci ve Louis Dereboy ise 1 saat 2 dakika 42 saniye ile üçüncü oldu.



Öte yandan patika koşusunda mahalle sakinleri, yerli ve yabancı sporcuları evlerine davet ederek Türk misafirperverliğini gösterdi.



Macera Akademisi-Race Setter tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesinin destekleri ve birçok özel sektörün iş birliğiyle süren İznik Ultra Maratonuna 20 ülkeden bine yakın sporcu katılıyor.



İznik Ultra Maratonu'nda yarın 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ile Minik Adımlar koşusu gerçekleştirilecek.