Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm girişimcilerin, yatırımcıların her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "İkili ve üçüncü ülkelerde de yatırım yapmaya özellikle birlikte devam edeceğiz. Kimsenin bu konuda endişesi olmasın ve dışarıda yapılan bu yalan yanlış kampanyalara da kimse kulak asmasın." dedi.



Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi özel oturumuna katılan Erdoğan, soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan referandumunun ABD ve Avrupa tarafından yakinen izlendiğini biliyorsunuz. Sizin Türkiye ile ilgili vizyonunuz, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili nasıl bir etkisi var, insanlar referandumun etkisini nasıl görmeli?" şeklindeki soru üzerine, Türkiye'ye şu anda samimi bakış serdeden tüm girişimciler açısından yeni bir dönemin başladığını söyledi.



Erdoğan, "Son birkaç gün içerisinde ekonomideki sıçramanın özellikle yatırım alanlarının açılmasına yönelik atılmakta olan adımların Türkiye'nin bir güvenli liman olarak görülmesi tabii ki bu seçim neticesinin nereye vardığını gösteriyor." diye konuştu.



Amerika'daki seçimlerde yüzde 51, yüzde 52 gibi neticeler alındığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu neticeyle orada bir seçim kazanılır. Kaldı ki bu seçimleri Sayın Trump sizin sisteminiz gereği Clinton'dan daha az oy alarak kazanmıştır. Ne oldu? Birileri sokaklara döküldü, bağırdılar, çağırdılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, bazı yerleri yıktılar, yaktılar ama aslolan duruştur. Sayın Trump duruşunu gösterdi ve şu anda Amerika'da yönetimi devam ediyor mu? Ediyor. Neticede sandıkta çıkan milletvekili, senatör sayısıdır aslolan. Sisteminiz onu gerektiriyor. Bu neticeye baktığınız zaman 100'e yakın bir farkla seçimi kazanmıştır. Şimdi Türkiye'de bizim sistemimizde ise böyle bir durum yok."



Erdoğan, Türkiye'deki sistemde sandıktan en fazla oyu yüzde 51,4 ile alan "evet" diyenlerin kazandığını, Yüksek Seçim Kurulunun da kesin sonuçları açıkladığını, "hayır" diyenlerin ise yüzde 48,6 aldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şu demek değildir. Yani bizler 'evet' diyenler, 'hayır' diyenleri dışlayacağız, öteleyeceğiz, onları bir daha artık görmezden geleceğiz. Asla böyle bir şey olamaz. Niye? Onlar da benim ülkemin insanlarıdır. Eğer hizmetse biz zaten hizmeti ülkemizin dört bir yanına veriyoruz. 780 bin kilometrekarelik alanda biz 15 senede hiçbir dönemde görülmeyen yatırımlar yaptık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, gıda tarımda devasa adımlar attık. Niye? Bu topraklar bizim. Buraların hepsini inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. İnşa ve ihya etmek suretiyle de ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız." ifadelerini kullandı.



"Yatırımcıya Cumhurbaşkanı olarak kapımı açık tutuyorum"



Geçmişte Türkiye'de enerjinin ulaşmadığı nice yerler olduğunu, şimdi dağ taş demeden her yere enerji ulaştırıldığını anlatan Erdoğan, Türkiye'de 15 sene önce "rüzgar santrali", "güneş enerjisi" diye bir ifade kullanıldığında kimsenin anlamayacağını, aval aval bakacağını söyledi.



Şu anda çeşitlendirme, temiz enerji denildiğinde bunları en iyi yapan bir ülke haline gelindiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının ciddi manada azaltılması için çalıştıklarını anlattı.



Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapmanın önünde engel olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Kim bir engel var diyorsa, bakın ben Cumhurbaşkanı olarak kapımı açık tutuyorum. Bize müracaatını rahatlıkla yapar. Çünkü siyasetçinin görevi yatırımcının önündeki taşı kaldırmaktır. Eğer siz önüne engel koyarsanız o ülkede yatırım olmaz. Ama biz o taşları kaldırarak yatırımcının gelmesini sağlayacağız. Bugüne kadar bunu başardık. Başbakanlığım döneminde bir ara küresel yatırım 22,5 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi bizim onu yakalayıp daha da ileri taşımamız gerekiyor. Bu adımı da atacağız. Fakat şundan mutluyum. Ülkemde dinamik bir iç yatırımcı portföyümüz var. Onların da dışarıdan yanlarındaki ortaklarıyla bu yatırımları geliştirmelerinin çok büyük önem arz ettiğini söylüyorum."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin teşvik yasası çıkardığını, teşvikte büyük önem arz eden bu paketin yatırımcıya "Artık gel burada yatırımını yap, işte buyurun bak sana şu kadar muafiyet var. Bu muafiyetlerden de istifade et." dediğini söyledi.



Şu anda birçok yatırımcının bu konuda attığı adımların da kendilerini teşvik ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ben Cumhurbaşkanı olarak şu anda tüm girişimcilerin, yatırımcıların her zaman yanında olmaya devam edeceğim. İkili ve üçüncü ülkelerde de yatırım yapmaya özellikle birlikte devam edeceğiz. Kimsenin bu konuda endişesi olmasın ve dışarıda yapılan bu yalan yanlış kampanyalara da kimse kulak asmasın. Ben bu kampanyaları yapanlara sesleniyorum; siz önce şu teröristleri ülkenizde gizlemekten, saklamaktan şöyle bir vazgeçin. Özellikle Avrupa... Bunlardan vazgeçin. Tamam, 'hayır' kampanyasına destek verdiniz, kaybettiniz. Şimdi o defteri kapayın da 'Türkiye ile nasıl münasebetleri geliştireceğiz?' buna gayret edin. Biz o kampanyayı yapmanıza rağmen kapımızı açıyoruz. Şimdi de onları görelim."



Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani de katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından özel oturum toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



(Bitti)