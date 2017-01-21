Atina'da Trump Karşıtı Gösteri

Yunanistan'ın başkenti Atina'da faşizm karşıtı gruplar, göçmenler ve aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu kadınlar, dün görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteriler düzenledi.



Kent merkezindeki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen gruplar daha sonra ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Uluslararası organize edilen "Kadın Yürüyüşü" için bir araya gelen bir kadınlar da gösteride hazır bulundu.



"Her Amerikalı için eşit haklar", "Bugün, yarını değiştiriyoruz" ve "Kadınlardan elinizi çekin" gibi pankartlar taşıyan göstericiler, Trump'ın kadın karşıtı ve ırkçı söylemlerini protesto etti. Bazı göçmen kadınlar ise "Sınırları açın" ve "Ayrımcılığa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.



Ülkenin diğer önemli şehirlerinde de düzenlenen gösteriler, olaysız şekilde sona erdi.