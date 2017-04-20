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Atina'da Patlama!
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Atina'da Patlama!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, kent merkezindeki bir banka şubesinin önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu banka ve çevre binalarda hasar meydana geldi.

Atina'da Patlama!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, kent merkezindeki bir banka şubesinin önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu banka ve çevre binalarda hasar meydana geldi.

Kaynak: Dunya.com

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