Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: 1-2
STAT: Konya Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Tarık Ongun (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx)ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı (x)-, Skubic (xx), Ali Turan (xx), Vukovic (xx), Mehmet Uslu (x), Ali Çamdalı (xx), Jonsson (xx)(Dk. 75 Meha x), Fofana (xx)(Dk. 60 Rangelov x), Milosevic (xx)(Dk.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Tarık Ongun (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx)
ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı (x)-, Skubic (xx), Ali Turan (xx), Vukovic (xx), Mehmet Uslu (x), Ali Çamdalı (xx), Jonsson (xx)(Dk. 75 Meha x), Fofana (xx)(Dk. 60 Rangelov x), Milosevic (xx)(Dk. 60 Ömer Ali x), Hadziahmetovic (xx), Bajic (xx)
GAZİANTEPSPOR: Victor (xx)-, Barış Yardımcı (xxx), Wallace Reis (xxx), Musa Nizam (xx), Pedroso (xx), Fatau (xx), Thiam (xx), Kangwa (xxx)(Dk. 65 Ben Hatira x), Marcinho (xx)(Dk. 82 Elyasa ?), İlhan Parlak? (xx), Muhammed Demir (xxx)(Dk. 87 Sefa Yılmaz ?)
GOLLER: Dk.45 Vukovic, (Atiker Konyaspor) Dk. 28 Kangwa, Dk. 53 Muhammed Demir (Gaziantepspor)
SARI KART: Mehmet Uslu, (Atiker Konyaspor)
SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, sahasında Gaziantepspor'a 2-1 yenildi.
2'nci dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kangwa, müsait pozisyondaki Wallace Reis'e indirdi. Ceza yayı üzerindeki Wallece'nin gelişine şutu kaleci Kaya Tarakçı'da kaldı.
28'inci dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Kangwa'nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.
34'üncü dakikada Milosevic'in ceza sahasının sol çaprazından direk kaleye kullandığı serbest vuruşu kaleci Victor son anda parmaklarının ucu ile üstten kornere çeldi.
44'üncü dakikada Pedroso'nun caza sahası içinde Sukubic'e müdahalesi sonrası hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
45'inci dakikada topun başına geçen Vukovic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
53'üncü dakikada Marhinco'nun soldan kullandığı korner atışını defans uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topla ceza yayı önünde buluşan Wallace Reis'in şutu savunmaya çarparak altı pas üzerindeki Muhammed Demir'in önünde kaldı.Müsait pozisyondaki Muhammet Demir'in sert şutu filelerle buluştu: 1-2.
84'üncü dakikada Sukubic'in yaklaşık 35 metreden kaleye sert şutu üstten auta çıktı.
Karşılaşma Gaziantepspor'un 2-1 üstünlüğü ile bitti.
- Konya