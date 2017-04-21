Atiker Konyaspor- Gaziantep Maçı Soyunma Odaları

GAZİANTEPSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Ben futbolcu kardeşlerime benim takımım adam gibi takımdır. Adam gibi oynayın, o yüreğinizi adam gibi ortaya koyun. Adamlar bu işi başaracak demiştim. Bugün futbolcularım kazanma adına, sahada mücadelesiyle, isteğiyle bunu gösterdiler" dedi.



Gaziantepspor'un 2-1 galip geldiği maçın ardından değerlendirmede bulunan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, çok önemli bir üç puan kazandıklarını belirtti. Uygun, şunları söyledi:



"Biz buraya gelirken takım halinde son iki haftayı maalesef kendi evimizde yaşadığımız kaoslar sonucu mağlubiyetlerle kapattık. Düşme mücadelesi verdiğimiz bu ligde, bu maç dönüm noktasından bir tanesidir. Ben futbolcu kardeşlerime benim takımım adam gibi takımdır. Adam gibi oynayın, o yüreğinizi adam gibi ortaya koyun. Adamlar bu işi başaracak demiştim. Bugün futbolcularım kazanma adına, sahada mücadelesiyle, isteğiyle bunu gösterdiler. Çok önem bir üç puan kazandık. Cesaretimizi gösterdik. Konya gibi yöneticisinden, taraftarına,futbolcusuna ve Türkiye üç tane hoca saysan en değerli hocalardan biri olan Aykut hocam gibi iyi bir takıma karşı buradan üç puanla dönmek bizim gibi zor süreçten geçen bir takım için mutluluk verici. O yüzden futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."



Gaziantepspor'un kümede kalacağını ifade eden Uygun, "Sistemsel, taktiksel oyunları oynamaya çalışıyoruz. Çok kısa süreçte geldik. 9'uncu hafta bitiyor. Ben takımımın çok daha iyi yerlere gelmesi için zamanımız yok ama kalan maçlarda final havasında geçecek. Bu final havasıyla birlikte inşallah 5 yıl önce başardığımızı tekrar başarıp Gaziantepspor'u kümede bırakacağız. Ben ilk günden beri söylüyorum, başarmak için geldim, inandığımız için geldim. Seyircimizden şunu rica ediyorum, iki hafta boyunca içeride yaşadığımızı bir daha lütfen yaşamayalım, onların sevgisine ve duasını ihtiyacımız var. O şekilde ancak Gaziantepspor kümede kalabilir" diye konuştu.



Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten Uygun, "Konyaspor bugün kötü oynadığını düşünmüyorum. Konyaspor güçlü bir takım. Bizde biraz daha kazanma arzusu vardı. Çünkü bizde can çekişme havli vardı. O yüzden onu başardık diye düşünüyorum."dedi.



AYKUT KOCAMAN: ZAMAN ZAMAN İNİŞLER OLABİLİR



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise çok büyük hayal kırıklıkları yaşadıklarını ve zaman zaman inişlerin olabileceğini söyledi. Mağlubiyetin üzüntü verici olduğunu ifade eden Kocaman, "Gaziantepspor'un bireysel anlamda değerli oyunculardan kurulu. İlk yarı hatalar olmasına rağmen oyunumuz nispeten kabul edilebilirdi. Ama ikinci yarı için şunu söylemem lazım, son derece güçsüz gözüktük. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu sorun diliyorum anlıktır. Zaman zaman inişler olabilir takımlarda. Ancak gerçekten maç 2 saatte sürse, skoru çevirebilecek hiçbir şekilde gücümüz görünmüyordu. Son derece düşük gözüktük. Mağlubiyetler üzüntü verici, ancak böyle bir mağlubiyet çok daha büyük bir sıkıntı verici. Çözmemiz gerekiyor. Buraya kadar hatalarımızı çöze çöze geldik. Zaman açısından bakıldığı zaman ligde çok az bir zaman kaldı. İki tane Türkiye Kupası maçı oynayacağız ve finalde de olmak istiyoruz. Özellikle ikinci yarıdaki görüntümüz, ilerleyen maçlar için çok iç açıcı değildi. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu" dedi. - Konya