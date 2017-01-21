Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor kendi evinde alt sıralardan kurtulmak için şiddetle puana ihtiyacı olan Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi, ligde 3 maç sonra galip geldi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Konya Büyükşehir Torku Arena'daki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 4. dakikada Milosevic'in golüyle öne geçti. 35'te Ali Çamdalı'nın hatasında topu kapan Recep Niyaz, şık aşırtma vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı 1-1'lik skorla geçildi.

BAJIC SKORU BELİRLEDİ

59'da sahne alan Bajic, yeşil-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü kaydetti.