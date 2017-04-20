Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'ın Yerine Markevic'i Düşünüyor

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'ı yerine alternatifini belirledi.

Fanatik'in haberine göre yeşil-beyazlılar gelecek sezon Fenerbahçe'yi çalıştırması beklenen ve kulübün önerdiği sözleşmeyi henüz kabul etmeyen Aykut Kocaman'ın yerine Miron Markevic'i düşünüyor.

Şu an boşta olan kurt hoca 2 sezon önce Dnipro'ya UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatma başarısı göstermişti.