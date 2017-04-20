Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'ın Yerine Markevic'i Düşünüyor
Atiker Konyaspor, gelecek sezon Fenerbahçe'ye gitmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'ın yerine eski Dnipro hocası Miron Markevic'i düşünüyor.
Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'ı yerine alternatifini belirledi.
Fanatik'in haberine göre yeşil-beyazlılar gelecek sezon Fenerbahçe'yi çalıştırması beklenen ve kulübün önerdiği sözleşmeyi henüz kabul etmeyen Aykut Kocaman'ın yerine Miron Markevic'i düşünüyor.
Şu an boşta olan kurt hoca 2 sezon önce Dnipro'ya UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatma başarısı göstermişti.
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