Ataşehir'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı

Ataşehir D-100 Karayolu'nda yan yatan hafif ticari araç,ta bulunan 1 kadın yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.



D-100 Karayolu Bostancı-Kozyatağı yönünde seyreden Şahin Koca'nın kullandığı 34 AZ 0454 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağı yakınında önünde seyreden başka bir aracın ani fren yapması üzerine ona çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu kontrolden çıkan araç yolun ortasındaki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kaza sonucu aracın yolcu koltuğunda bulunan Nazire Çelik yaralanırken, sürüc kazayı yara almadan atlattı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Bostancı-Kozyatağı yönünde 2 şerit trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.