Ataşehir'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı

Ataşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Kozyatağı istikametine giden Şahin Koca'nın kullandığı 34 AZ 0454 plakalı hafif ticari araç, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağı yakınında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Yol ortasındaki beton bariyerlere çarpan araç, devrildikten sonra durdu.



Araçtaki Nazire Çelik yaralanırken, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun iki şeridi trafiğe kapandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza yapan aracın, çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.