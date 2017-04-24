Asya Kalkınma Bankası'ndan Özbekistan'a Demiryolları Elektrifikasyonu Kredisi

Asya Kalkınma Bankası'nın Özbekistan demiryolları elektrifikasyonu finansmanı için 80 milyon dolarlık krediyi onayladığı bildirildi.



Kredinin Özbekistan'ın Pap, Namangan ve Andican şehirleri arası 145 kilometrelik demiryolu elektrifikasyonu projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla verildiği kaydedildi. Toplam tutarı 177.45 milyon dolar olan projenin geri kalan kısmı (97.45 milyon dolar) Özbekistan hükümeti ve Özbekistan Demir Yolları A.Ş. tarafından ortak finanse edilecek. Proje Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Programı 2.Koridoru kapsamında gerçekleştirilecek.



Kredi açıklamasını yapan Asya Kalkınma Bankası Özbekistan Temsilciliği Müdürü Takeo Konişi, "Özbekistan demir yollarının gelişimi ülkenin ticaret ve taşımacılıkta Orta Asya'nın merkezi konumundaki stratejik önemini artıracaktır" diye konuştu. - TAŞKENT