Aslıhan Doğan'dan Kafa Karıştıran Paylaşım: Telefon Karıştırmakla Ömür Geçmez

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan'la ilişkisini 2 ay önce noktalayan Aslıhan Doğan, sosyal medya hesabında dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

"BELKİ HAYALİNDEKİ GİBİ OLMAZ AMA..."

Doğan, Instagram sayfasına şöyle yazdı: "Bir sevdiğin olsun tabii. Belki hayallerindeki gibi olmaz koşullar ama bir şeyleri birlikte var etmenin tadı bir başka. En çok onunla gül. Saatlerce muhabbet edebil. Birbirinize ulaşamadığınızda 'Başka biriyle mi acaba' diye değil, 'Başına bir şey mi geldi' diye endişelen. İlişkini başkalarıyla kıyaslama.



"BİR GÜN KIRILIRSA KALP, YENİSİNİ İNŞA EDER"

Biri sevdiğini çok söyler, biri daha çok gösterir. Sende biri eksikse bu seni daha az seviyor demek değildir. Telefon karıştırmakla ömür geçmez. Bir insan bir şey yapmak isterse yapar. Kalbin temizse, sen araştırmadan da karşına çıkar korkma. Sonuna kadar güven. Bir gün kırılırsa kalp yenisini inşa eder."

Arda Turan'ın adı, Aslıhan Doğan'la ilişkisini noktaladıktan sonra Didem Soydan ve Yasmin Erbil'le anılmıştı. Doğan'ın da o dedikodular nedeniyle bu paylaşımı yaptığı konuşuluyor.



