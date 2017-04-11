Aski'den Köylere 3 Yılda 1.1 Milyarlık Yatırım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ASKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılı yerel seçimlerinin ardından son 3 yılda Ankara geneline 1,1 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiğini bildirdi. Başkan Gökçek, "Merkeze ne yapılıyorsa, kırsalda mahallelerimize de onu yapıyoruz. 2014 yerel seçimleriyle hizmet alanına dahil olan ilçeler başta olmak üzere Ankara'nın tamamında tam da söz verdiğimiz gibi yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz" dedi.



İlçelerin ve mahalle statüsüne dönüşen köylerin öncelikle acil alt ve üst ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Başkan Gökçek, ASKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gökçek, "Çevre ilçelerin 2014 yılında hizmet alanına dahil olmasıyla birlikte hızlı şekilde projelerimize başladık. Yerel seçimden bugüne kadar son 3 yılda Ankara geneline toplam bin 868 kilometre alt yapı şebekesi döşedik. Bu çalışmalara 295 milyon 795 bin TL harcama yaptık. Ankara geneline bin 152 kilometre içme suyu hattı döşedik. ASKİ, son 3 yıl içinde kenti besleyen büyük alt yapı şebekesi projelerine de imza attı. Gerede suyunun Çamlıdere Barajı'na getirilmesiyle bu barajda önemli bir su potansiyeli oluşacak. Bu suyu Ankara'ya aktarabilmek için Çamlıdere Barajı ile İvedik Arıtma Tesisi arasına ana isale hat inşa edildi. Nüfusu artan Yenikent'in içme suyu ihtiyacını karşılamak için de bir ana isale hattı döşedik. Yine aynı şekilde Haymana Türkşerefli ile Temelli gecekondu önleme bölgesi arasına ihtiyaçları karşılamak için ana isale hattı yapıldı. Çubuk'un kurak dönemlerde su sıkıntısı çekmemesi için Kavşakkaya Barajı ile Çubuk Barajı arasına da 16 kilometrelik hat döşedik. Bu hat, çift taraflı iki baraj arasında su takviyesi yapabiliyor. Ankara'ya su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisimizin çıkışında İvedik P1 Pompa İstasyonu ile arasına ömrünü doldurmuş beton borular, çelik borularla yenilendi. Tamamı büyük çaplı ana isale hattı borusu olan toplamda 74 kilometre uzunluğunda 503 kilometre atık su, 136 kilometre yağmur suyu şebekesi döşendi. Yağmur sularının uzaklaştırılması ve sel riskinin önlenmesi amacıyla şehrin ihtiyacı olan 457 yere geniş ızgara yerleştirildi. 2 bin 770 metrelik kapalı kesit dere ıslahı yapıldı" dedi.



"İki hidroelektrik santral yapıldı"



Başkan Gökçek, Ankara'nın merkez ilçelerinde oturmuş bir alt yapı ve üst yapı olduğunu, ancak buralarda da genişletme ve yenileme çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyledi. Hizmet alanında tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda üst yapı çalışmaları yapıldığını belirten Başkan Gökçek, son 3 yılda 10 milyon 780 bin TL maliyetle, biri Kavşakkaya-Çubuk Barajı arasına, biri de Tatlar Arıtma Tesisi çıkışına olmak üzere iki hidroelektrik santral (HES) yapıldığını bildirdi. Başkent'te nüfus artışına paralel ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak amacıyla mevcut yapıların kapasitelerinin de artırıldığını ifade eden Başkan Gökçek, "Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde günlük 564 bin metreküp, Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisinde 70 bin metreküp, Elmadağ Kargalı İçme Suyu Arıtma Tesisinde 15 bin metreküp kapasite artışı gerçekleştirdik" diye konuştu.



"Bala'ya içme suyu, Beypazarı'na atık su hattı"



ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu da, hizmet alanına dahil olan ilçelerde vatandaşların sağlıklı su kullanımını sağlamak için depo onarımları yapıldığını ve bulunduğu bölgenin ihtiyacını karşılayacak boyutlarda içme suyu, paket arıtma ve atık su arıtma tesisleri kurulduğunu söyledi. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin yerel seçimlerden sonra Büyükşehire dahil olan ilçelerin acil ihtiyaçları olduğunu belirten Tahiroğlu, şöyle devam etti:



"Başkentlilere sağlıklı ve temiz içme suyu sunmak, atık su ve yağmur sularını da çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtarak uzaklaştırmak amacıyla çok önemli yatırımlar yaptık, 7/24 çalışıyoruz. Bala ilçemizin içme suyu yetersiz kalıyordu. Buraya büyük bir içme suyu arıtma tesisi yaptık. Beypazarı ilçemize de bir paket atık su arıtma tesisi kurduk. Bunların yanı sıra mahalle statüsüne kavuşan 96 köye paket içme suyu tesisi inşa ettik. Bunların yatırım bedeli, toplam 117 milyon TL. Bu mahallelere su depoları, pompa istasyonları ve diğer tesisleri, ihtiyaçları neyse onu inşa ettik. 4 pompa istasyonu yaptık. 89 su deposu inşa ettik, 75 su kuyusu açtık. 360 dezenfektasyon ünitesi imalatı yaptık. Bu mahallelerde eskimiş, yıpranmış mevcut depolar vardı. 117 deponun bakımını gerçekleştirdik. Tüm bu hizmetler için de 58 milyon TL harcama yaptık."



ASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarında teknolojinin imkanlarını da sonuna kadar kullandığını kaydeden Tahiroğlu, tesisler ve içme suyu şebekelerinin sürekli gözlem altında tutulduğunu belirtti. Genel Müdür Tahiroğlu, pompa istasyonları, su depoları, arıtma tesisleri, su dağıtım şebekesi ve diğer tesislerin güvenliğini sağlamak için de çok sayıda üst yapı projesi yapıldığını bildirerek, şunları söyledi:



"Ankara'nın hizmet alanının genişlemesiyle, her yere aynı kalitede hizmet sağlamak için 433 araç alındı. İlçelere 13 bölge hizmet müdürlüğü binası inşa edildi. ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ek bir hizmet binası inşa edildi. ASKİ'nin TÜRKAK ve Amerika merkezli İAS'dan akreditasyon sertifikası alan laboratuvarı var. Bu da yeni binasına kavuştu. Ankara'nın alt yapı şebekesini takip eden bir sistem var. ASKİ'nin MOBESE'si dediğimiz SCADA Merkezinin binas, baştan sona yenilendi. Hizmet binalarının, pompa istasyonlarının, depoların güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 200 kamera ve 70 alarm kurulumu yapıldı. Bu hizmetler için de 349 milyon 258 bin TL tutarında harcama gerçekleştirildi." - ANKARA