Asırlık Çatılar Kara Dayanamadı

Bursa'nın dağ ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle asırlık çatılar karın yüküne dayanamayarak çöktü.



Bursa'nın dağ ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kar yağışına karşı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kapanan köy yolları için büyük çaba sarf ederken, vatandaşlar da ellerinden gelen yardımla köylerindeki iletişimin kesilmesini engellemeye çalışıyor.



Orhaneli ilçesine bağlı Başköy'deki asırlık evlerin çatıları ise yoğun karda çöktü. Vatandaşlar evlerinden dahi çıkamazken, traktörler ise yarıya kadar kara gömüldü



Başköy Muhtarı Hasan Acar, bu sene köye güzel kar yağdığını fakat köydeki bazı ahşap evlerin çatılarının karın ağırlığına dayanamadığını söyledi. - BURSA