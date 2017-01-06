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Aselsan'dan 50,4 Milyon Dolarlık Sözleşme
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Aselsan'dan 50,4 Milyon Dolarlık Sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "ATAK Programı"na ilişkin sözleşme değişikliği imzalandı.

Aselsan'dan 50,4 Milyon Dolarlık Sözleşme

İSTANBUL - ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "ATAK Programı"na ilişkin sözleşme değişikliği imzalandı.

ASELSAN'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 'ATAK Programı' sözleşmesi kapsamında toplam bedeli 50 milyon 393 bin 633 dolar tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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