Artvin'de "Kedi Evi" Projesi

Artvin Belediyesi, sokak kedilerine daha güvenli yaşam alanı oluşturmak amacıyla "Kedi Evi" projesini hayata geçirdi.





Hazırlanan kedi evleri, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için Milli Egemenlik Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından boyandı.



Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.



Kocatepe, hayvanların doğanın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, tüm mahallelerde kedi evleri yapacaklarını söyledi.



Çocukların boyadığı kedi evlerini okulun bahçesine koyacaklarını ifade eden Kocatepe, şunları kaydetti:



"Mahalle sakinleri ve öğrenciler, kedileri belediyenin koordinesinde besleyecek. Mayıs ayı içinde ise okullarımızda hayvanlarla iletişim konulu eğitimler düzenlenecek. Bütün canlılara hizmet vermenin gereği olarak böyle bir proje gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benzer etkinliklere devam edeceğiz. Çünkü Artvin doğayla insanın harman olduğu bir şehirdir."