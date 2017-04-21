Artvin'de Kaybolan Sara Hastası İşçi Aranıyor

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Artvin'de kaybolan epilepsi hastası işçinin ilçedeki ailesini ziyaret etti.



Kaymakam Turan, merkeze bağlı Artvin-Yusufeli kara yolundaki Kalburlu köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir yol yapım firmasında işçi olarak çalışan ve kendisinden haber alınamayan Kürşat Kalkan'ın (28) Oltu ilçesindeki ailesini ziyaret etti.



Ziyarette arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Turan, kaybolan işçinin bulunması için Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ordu Deniz Polisi, Artvin İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando ekiplerinin, baraj gölünde ve ırmak çevresinde arama çalışmalarına devam ettiğini ve güzel haberler beklediklerini söyledi.



Olay



Merkeze bağlı Artvin-Yusufeli kara yolundaki Kalburlu köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir yol yapım firmasında işçi olarak çalışan epilepsi hastası Kürşat Kalkan, 7 Nisan tarihinde ortadan kaybolmuştu.