Artvin'de Halepliler İçin Yardım Kampanyası

Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından Haleplier için başlatılan yardım kampanyasında toplanan 2 tır insani yardım malzemesi yola çıkarıldı.



Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezinin koordine ettiği Halepliler için başlatılan kıyafet yardımına Artvin merkez ve ilçelerinden destek geldi.



Kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 yardım tırı, düzenlenen törenle Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.