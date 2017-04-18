Arşiv Görüntü) Seçimlerin İptal Edildiği Güroymak'ta Oy Verme İşleminden Arşiv Görüntüler

Arşiv Görüntü) Seçimlerin İptal Edildiği Güroymak'ta Oy Verme İşleminden Arşiv Görüntüler

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Güroymak, Seçimler