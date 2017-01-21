Arnavutluk'ta Eski Öğretmene "Terör Propagandası" Soruşturması

Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Şeyh Şamia Medresesinde (imam-hatip lisesi) yarı zamanlı olarak çalışan eski öğretmen E.A. terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Arnavutluk'taki bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerin ardından DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.A. hakkında, çıkarıldığı mahkeme tarafından soruşturma boyunca ev hapsinde tutulması kararı verildi.



Görüntülerin yayınlanmasının ardından açıklama yapan okul yönetimi, eski öğretmen E.A. tarafından ifade edilen görüşlerin, okulun resmi çizgisini temsil etmediğini kaydetti.



Okul yönetimince yapılan açıklamada, öğretmenin ifadelerinin kurum olarak eğitim-öğretim sürecinde sundukları ve hedefledikleri çalışmaların tam tersi yönde olduğu belirtilerek, "Medresemiz, Arnavutluk yasaları ve Arnavutluk İslam Birliğinin felsefesi doğrultusunda, üniversite öncesi eğitim hizmeti veren bir kurumdur. Yönetim ve eğitim kadrosu olarak, yayınlanan görüntüde adı geçen öğretmenin bu görüş ve düşüncelerinden tamamen uzak olduğumuzu bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca şüpheli E.A'nın, okulda çalıştığı dönemde yarı zamanlı olarak çalıştığı kaydedilirken, bu eğitim-öğretim yılı içide eğitim kadrosunda yer almadığı vurgulandı.



Arnavutluk Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da E.A'nın 2016 yılında öğretmenlik yapmadığı belirtilerek, "Bakanlık bu olayı şiddetle kınıyor ve ders saatinde radikal düşüncelerini yaymak amacıyla yapılan bu hareketi kabul edilemez olarak nitelendiriyor." ifadelerine yer verildi.



Bakanlık olarak ilgili makamlardan konunun sonuna kadar araştırılması talep edilen açıklamada, "Okullarımız yeni nesle demokratik ve vatanseverlik değerlerini eken bir anlayışa sahip ve her türlü radikalleşme ve aşırılığı reddediyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.