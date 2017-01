Armut.com Dünyaya Açılıyor

Türkiye'de ev hizmetleri alanında açık ara lider olan ve her ay milyonlarca tüketicinin buluşma noktası konumunda olan Armut.com, 2016 yılında aldığı 812.669 hizmet talebiyle %200 büyüdüğünü açıkladı.



Aylık 8 milyonu aşan sayfa ziyareti ile dikkat çeken Armut.com, 60 kişiyi aşan ekibi ve %70 büyüyen 137.828 hizmet vereniyle, ev hizmetleri alanında hizmet almak isteyen 17 milyon tüketiciye dokundu. Nakliyat, temizlik ve boya badana başta olmak üzere 2000'i aşkın kategoride %98'e varan müşteri memnuniyeti ile çalışmalarını sürdüren Armut.com, hizmet taleplerine ilişkin yıl boyunca tüketicilerden ulaşan 305.331 soruya da anlık olarak yanıt verdi. Armut.com, hizmet kalitesini ve teknolojisini 8 ülkeye açarak büyümesini dünya çapında sürdürmeyi hedefliyor.



En çok talepler İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi



Türkiye'nin her ilinden hizmet taleplerine karşılık veren Armut.com'a en çok talep sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelirken, bu illeri Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Konya, Eskişehir ve Mersin takip etti. En çok talep gelen ilk üç kategori, nakliyat, ev temizliği ve boya badana oldu. Bu sene taleplerinin en çok arttığı kategoriler arasına koltuk döşeme, butik pasta ve kurabiye talepleri de girdi.



3 milyon metrekare temizlik ile 2 kat büyüme yakalandı



Armut'un İstanbul'da uyguladığı ve kullanıcıları tarafından çok sevilen "anında rezervasyon" temizlik modeli, artan talepler ile 2 kat büyüme yakaladı. İstanbul'da anında rezervasyon ile en çok Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Üsküdar ve Maltepe ilçelerinde temizlik yapıldı. 146.118 saatte 3 milyon metrekare alanı temizleyen Armut.com'da bu hizmetten en çok yararlananlar sene boyunca 90'dan fazla hizmet alan 4 kullanıcı oldu.



87 milyon sayfa gösterimine ulaşan Armut, mobil kullanımıyla da dikkat çekiyor



2016 yılında 17 milyon tekil ziyaretçi ve 87 milyon sayfa gösterimine ulaşan Armut.com, tüketici ve hizmet veren ihtiyaçlarını dinleyerek her iki grup için de mobil uygulamalarını çıkarttı. Kullanıcılar ve hizmet verenler için ayrı olarak geliştirdiği mobil uygulamalar ile Armut, internet sitesine kıyasla iOS'ta %55, Android'de ise %14 daha çok kullanıldı.