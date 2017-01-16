Arkasspor Paris Yolcusu

2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Arkasspor, çarşamba günü Fransa'da Paris Volley'le oynayacağı 3'üncü hafta maçına odaklandı. Gruptaki ilk karşılaşmada Rus ekibi Zenit Kazan'a 3-0 kaybettikten sonra Almanya'da VfB Friedrichshafen'i 3-2 yenerek moral bulan Arkasspor, Fransa'dan da zaferle dönerek tur umudunu sürdürmeyi hedefliyor.



Basın Sözcüsü Uğur Özden, Fransa'da kazanmak için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirterek, "Rakibimiz 2 maçını da kaybetti. Bu yüzden ilk 2 şanslarının devam etmesi için mutlaka kazanmaya çalışacaklar. Ancak bizim kayıp yaşama gibi bir düşüncemiz yok. Bir üst tura çıkma yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi. Arkasspor'da sakat Sanders dışında eksik yok. - İzmir