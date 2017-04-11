Arjantin Grand Prix'sinde Vinales zaferi!

İşlek, hızlı ve muhteşem Termas de Rio Hondo'da diğerlerinin yanı sıra Jorge Lorenzo, Marc Marquez ve Dani Pedrosa on sekizin ikinci turunda şok edici kazalar yaşadılar fakat Viñales M1'in üzerine bindiğinden beri %100'lük bir kazanma rekoru elde etti ve 350'nci Grand Prix'sine çıkan Rossi de #46 Yamaha'nın önüyle ilgili yapısal prolemlere rağmen arka arkaya ikinci podyum kupasını kaldırdı. Crutchlow ise geçen yıl Avustralya'daki Phillip Adası'ndaki tarihi galibiyetinden beri ilk podyuma çıktı.

Arjantin'deki on dördüncü ve Rio Hondo'daki dördüncü Grand Prix, Marquez'in Pole pozisyonundan lider olarak ilk sıraya sıçramasıyla başladı. Dünya şampiyonu yarışın yarısı tamamlanmadan şaşkınlık yaratan bir şekilde kaza geçirerek yarış dışı kaldı ve Viñales firması için podyum arkadaşlarıyla liderliğe yükselebildi; yirmi iki yaşındaki yarışçı damalı bayrağa kadar geçilemezken, Rossi beş tur kala İngiliz rakibinin önüne geçmeyi başardı.

Sıralamada Rossi'nin 14 puan önünde olan Viñales şunları söyledi: "Zor bir yarıştı ve oldukça da iyi başlamıştım fakat Marc çok sağlam bir çıkış yaptı. Onun kaza yaptığını gördüğümde eve alabileceğim maksimum miktarda puanla dönmeliyim diye düşündüm. Çok iyi işler çıkaran takımım sayesinde motorum inanılmazdı."

Rossi ise şöyle konuştu: "Yarıştan önce mekanik sorumlum 'bu bir 350, o yüzden iyi bir yarış çıkar' demişti. Kendimi rahatlamış, konsantre olmuş ve oldukça iyi hissettim. Cal ile yüksek tempolu müthiş bir mücadele verdik ama ben biraz daha iyiydim. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyordum ve bu hem benim hem de bütün takım için harika bir sonuç."

Monster Tech3 Yamaha, MotoGP'nin genç isimlerinden Johann Zarco ve Jonas Folger'in sırasıyla beşinci ve altıncı pozisyonlara yerleşmelerini coşkuyla karşıladı. Özellikle Zarco için ilk beşteki sonuç, sınıfındaki kabul edilebilir ilk puanlar anlamına geliyordu ve önde gittiği fakat Losail çakıllarına gömüldüğü Katar'daki acı dersi kafasından atmak için yaraşır bir yoldu.

MotoGP dünyası iki hafta sonra Austin, Teksas Amerika'daki nefes kesici pistte tekrar bir araya gelecek.