Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" Şiirini Okuma Yarışması

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreninde konuşan Arif Nihat Asya'nın kızı Fırat Asya, bu güzel organizasyona kendilerinin davet edilmesinden dolayı gurur duyduklarını belirtti.



Adana'nın Arif Nihat Asya'nın hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Asya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ailemle Adana'da yaşadık hep beraber. Arif Nihat Asya, hayatı boyunca Türkiye'nin her yerini gezdi. Gitmediği tek bir yer kalmadı. Ama onun aşkı Adana'ydı. Çünkü en güzel günlerini orada yaşadı. Adana'dan ayrıldıktan sonrada asla oradan kopmadı. Arif Nihat Asya için o kadar çok şey yazıldı ki benim onlara ekleyecek pek fazla bir şeyim yok. Ama ben onu şöyle tarif edebilirim: O vatanının Türkiye'nin taşına, toprağına, denizine, ağacına ve her şeyine aşıktı. Adana'dan ayrıldığı zaman evdeki çiçeklerini bir kamyon ve minibüsle komşularına hediye etti. Bu benim en büyük hatıralarımdan biridir. Çünkü ben babamın o ana kadar ağladığını hiç görmemiştim. Adana onun için bir semboldü. O Türkiye'ye aşıktı. Bayrağına aşıktı. Türkiye'nin taşına toprağına her şeyine aşıktı. Bütün eserlerinde bunu görebilirsiniz. Güzel çocuklar yarınlarımız sizlerin. Bizlerin başlattıklarını siz daha ileriye götüreceksiniz ve bu vatanı, bu bayrağı sizlere emanet ediyoruz."



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de şehitler diyarı, gaziler yurdu Adana'nın bayrak şehri olduğunu söyledi.



Yarışmanın ilkokul kategorisinde Kozan ilçesi Şaban Ata İlkokulundan Zeynep Baysal birinci, Seyhan ilçesi İsmail Hazar İlkolundan Zeynep Kübra Erbaş ikinci, Sarıçam ilçesi Erdoğan Şahinoğlu İlkolundan Nimet Nur Yıldırım ise üçüncülüğü kazandı.



Ortaokul kategorisinde Seyhan ilçesi Tepebağ İmam Hatip Ortaokulundan İrem Canalmaz birinciliği, Çukurova ilçesi Şehit Muhammed Ali Ortaokulundan Zeynep Sıla Karaoğlan ikinciliği, Karataş ilçesi İmam Hatip Ortaokulundan Buğra Bal ise üçüncülüğü elde etti.



Liseler kategorisinde Sarıçam ilçesi Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesinden Doğukan Ceren birinci, Kozan ilçesi Kozan Fen Lisesinden Melike Özsoy ise ikinci oldu.



Dereceye girenlere ödülleri verildi.



Törene Arif Nihat Asya'nın çocukları Fırat ve Murat Asya da katıldı.