Arguvan Kaymakamı Emeç'ten Belediyeye Ziyaret

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, Arguvan Belediyesini ziyaret etti.



İlçe Kaymakamlığına yeni atanan Cuma Emeç, belediyeyi ziyaret ederek başkan Mehmet Kızıldaş ile görüştü.



Kaymakam Emeç, ilçe için yapılabilecek projelerde birlikte hareket edeceklerini belirterek, amaçlarının Arguvan'a en iyi hizmetleri sunmak olduğunu söyledi.



Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlikte hareket edildiğinde önemli projelerin gerçekleşebileceğini ifade etti.



Kızıldaş, ilçe halkına hizmet etmekten mutlu olduğunu da kaydetti.



Ziyarette Belediye Başkanı Kızıldaş, Kaymakam Emeç'e Arguvan Belediye Spor atkısı hediye etti.