Ardeşen'de, Birine Gizli Geçitle Bağlı Kaçak 2 Silah İmalathanesi Ortaya Çıkarıldı

– RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde, birine sadece gizli geçitle ulaşılan 2 kaçak silah atölyesi bulundu. Atölyelerden birinde arı kovanları içerisine saklanmış 17 tabanca gövdesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile Ardeşen ilçesi Doğanay Köyü'nde, M.Ö. ve İ.Ö.'ye ait evde arama yapıldı. Evin bir odasının tabanında tespit edilen kapağın açılması sonucu merdivenle inilen ve alarm sistemi kurulu 7 metrekarelik bir sığınak tespit edildi. Kaçak silah atölyesi olarak kullanılan sığınakta tabanca imalatında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu. Olayla ilgili M.Ö. ve İ.Ö. gözaltına alındı.



Aynı köyde A.Ö.'ye ait evde yapılan aramada ise silah imalinde kullanılan CNC makinesi ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ve arı kovanı içerisinde gizlenmiş 17 tabanca gövdesi ele geçirildi. A.Ö. de gözaltına alındı.



- Ardeşenrize