Ardahan'da Fırtına Can Aldı

Ardahan'da fırtına nedeniyle uçan çatı parçalarının isabet ettiği 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ardahan'a 25 kilometre uzaklıktaki Bağdeşen köyünde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, saatte hızı 80 kilometreyi bulan fırtına birçok evin çatısını uçurdu. Uçan çatı parçalarının çarpması sonucu Çimen Şener (55) isimli kadın hayatını kaybederken, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bağdeşen köyüne itfaiye ekipleri sevk edildi.



(Olgun Yıldız / İHA)