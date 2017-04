Ardahan'da bulunan Rus Generale ait mezar Harp Müzesinde yer alacak

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, "Rusya'dan resmi talep yok"



KARS - Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, Ardahan'da bulunan tabutun içindeki cesedin 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ardahan'da bulunan bir garnizondaki generallerden birisine ait olması üzerinde durulduğunu belirtti. Rusya'dan herhangi bir talep olmadığını ifade eden Alp, Rus Generela ait mezarın Harp Müzesinde yer alacağını söyledi.

Müze Müdürü Necmettin Alp, Rusya'dan her hangi bir resmi talebin olmadığını kaydederek, Rus ordusunun 1877-78 Osmanlı Rus savaşında Kafkasya bölgesinde görevli subaylardan birisi olan ve 13 Nisan 1878 tarihinde Kars vilayetinde öldüğü bilgisi bulunan General Vasili Geyman veya Ahıska 20. Tümen Komutlarından birine ait olabilme ihtimalleri üzerinde durduklarını söyledi.

26 Nisan'da Ardahan'da bir temel kazısında, Karagöl Mahallesi'nde bir apartmanın temel kazısında bulunup, Ardahan Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarla, bir tabutun bulunduğu bildirilmesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla müze arkeologlarının tabutu incelemesi acilen, ivedilikle istendiğini ifade eden Necmettin Alp, "İki arkeoloğumuzu gönderdik. Orada oluşturulan komisyon huzurunda kapağı açıldı. Tabutun içerisinden bir üniformalı insan iskeleti ve içerisinde başka da bir taşınır kültür varlığı tespit edildi. Sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu tabutun Kars Müzesi'ne taşınması kararı verildi. Buraya getirildi. Koruma altına alındı" dedi.

"Kimlik bilgisinin çok daha net ortaya çıkmasını bekliyoruz"

Bu mevcut tabutun içerisindeki üniformalı subay, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Kars ve Ardahan'ın Rus işgaline girdiği 40 yıllık süre içerisinde Ardahan'da bulunan askeri garnizondaki üst düzey subaylardan, generallerden birisine ait olduğuna dikkat çeken Alp, "İlk incelemelerimizde iki isim üzerinde duruluyor. Birisi Vasili Geyman, diğeri ise Ahıska 20. Tümen Komutanının olduğu söyleniyor. Ancak bu biraz daha ayrıntılı olarak incelenip, bir bilimsel heyet tarafından araştırıldıktan sonra kimlik bilgisinin çok daha net ortaya çıkmasını bekliyoruz. Onun dışında da mevcut tabutun konservasyon çalışmalarını başlatacağız. Yani koruma amaçlı, önce ilaçlama ve diğer koruma çalışmaları, Konservasyon Müdürlüğü konservatuarları yapacaklar. Bir ilmi çalışma tamamlanacak. Bir de adli süreçte de Cumhuriyet Savcılığı'nın çalışması devam ediyor. İlk etapta bu tabutu müzeye getirip koruma altına aldık. Şimdi peyder pey bu bahsettiğim çalışmaları sırayla yağacağız" diye konuştu.

"Rusya'dan resmi bir talep yok"

Ardahan'da bulunan mezar ve içerisinden çıkan Rus Generalle ilgili Rusya Federasyonu'ndan her hangi bir resmi talep olmadığını vurgulayan Müze Müze Müdürü Necmettin Alp, "Rusya Federasyonu'nun Trabzon Başkonsolosluğu konuyla ilgili bizden bilgi almak istedi. Onların şeyi bu ulusal basında çıkan "Ardahan'da tabut bulundu" konusundaki haberin ne kadar gerçek olduğu, hakikaten böyle bir haberin gerçekliğinin olup olmadığı ve bu tabutun Kars Müzesi'ne getirilip getirilmediği konusunda bir bilgi, alış-verişinde bulunuldu. Onun dışında Müze Müdürlüğü'ne resmi olarak her hangi bir şey yok. Müracaat yok" şeklinde konuştu.

"Rusya'ya vermemiz söz konusu değil"

Ardahan'da bulunan Taşınır Kültür Varlığı'nın Rusya'ya verilmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Alp, şunları söyledi: "Hayır bu mümkün değil, bu bizim zaten kendi malımız. Taşınır Kültür Varlığımız. Bu kültür varlığımızın her hangi bir yere verilmesi söz konusu değil. 2860 Sayılı yasa kapsamında koruma altına alınması gereken bir eser. Türkiye'de 96 müzemizde korunan milyonlarca eser gibi bu sersimizde hiçbir şekilde kimseye verilmeden bu müzede korunmaya devam edecek."

"Harp Müzesi'nde sergilenecek"

Rus Generale ait mezarın Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde sergileneceğini belirten Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, "Malumunuz Kars'ta 2'nci bir müze açıyoruz. Kafkas Cephesi Harp tarihi Müzesi Kanlı Tabya Binası'ndaki bu müzenin teşhir, tanıtım çalışmaları bitmek üzere belki bir tesadüf oldu. Bu Rus generaline ait olan bu tabutu da yeni açılacak olan müzede yakın tarihimizi ilgilendiren müzede sergilenmesi gibi de bir düşüncemiz var. Tabi Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz uygun görürse, böyle bir çalışmayı da düşünüyoruz. Eğer öyle olursa daha anlamı olur. Çünkü o 1855 ve 93 Harbi 1878 savaşlarında Kars ve civarındaki savaşları anlatan interaktif bir müze olacak. O interaktif müzede böyle bir kültür varlığının da sergilenmesi çok ilginç olacak. Kars için, Kars turizmi için" diyerek konuşmasını noktaladı.